V Letech na Písecku proběhl pietní akt, několik lidí převzalo ocenění

Pietní akt za romské oběti holokaustu v Letech na Písecku se nesl ve znamení díků za nedávné zrušení vepřína v sousedství někdejšího koncentračního tábora. Nově upravené pietní místo by chtělo Muzeum romské kultury veřejnosti představit za tři roky. Výbor pro odškodnění romského holokaustu udělil ocenění politikům, kteří se podle něj nejvíc přičinili o odstranění výkrmny. Mezi nimi byli členové bývalé vlády Bohuslava Sobotky (ČSSD) lidovec Daniel Herman a sociální demokrat Jiří Dienstbier.

Výbor ocenil také bývalého starostu sousedních Mirovic Adolfa Vondráška, který počátkem 90. let umístil první památník romským obětem nacismu na mirovickém hřbitově. "V té době se o tom nemluvilo, nikdo o tom v podstatě nic nevěděl," řekl dnes Vondrášek ČTK. Čtvrtým oceněným byl náměstek ministra kultury René Schreier. Výbor pořádá pietní setkání v Letec pravidelně, koná se u památníku, který tam v roce 1995 odhalil prezident Václav Havel. Předseda výboru Čeněk Růžička v úvodu více než dvouhodinové slavnosti řekl, že její účastníci si díky zrušení vepřína mohli poprvé připomenout oběti nacismu neobtěžováni hmyzem. "To, co jsme si přáli všichni a o co jsme usilovali, se stalo," řekl. Mezi účastníky pietního aktu byli velvyslanci několika zemí.