V Letech by mohla být replika původního baráku, alej nebo mohyla s křížem

Památník romského holokaustu v Letech u Písku by mohl obsahovat repliku původního baráku, stromovou alej nebo mohylu s křížem. Uvažuje se i o ponechání jednoho z objektů vepřína, který byl v těsném sousedství areálu bývalého koncentračního tábora pro Romy postaven po druhé světové válce. Zaznělo to na debatě pořádané organizací ROMEA a spolupořádané Muzeem romské kultury v Praze. V místech současné správní budovy vepřína by měl být vstup do části s návštěvnickým centrem. Tam muzeum plánuje zřídit stálou expozici o romském holokaustu, vystaví i archeologické nálezy z tábora.