V Lánech začala schůzka Zemana s šéfem ANO Babišem

Ve středočeských Lánech začala schůzka prezidenta Miloše Zemana s Andrejem Babišem, předsedou hnutí ANO, které zvítězilo ve volbách. Na zámku spolu budou jednat o povolebním politickém uspořádání. Schůzka by podle odhadů mluvčí hnutí ANO Lucie Kubovičové mohla trvat asi hodinu.

Zeman již dříve avizoval, že dodrží předvolební slib a Babiše pověří sestavením vlády. O jiném jménu by uvažoval jen v případě, že by Babiš předsedou vlády být nechtěl. To by ale prezident považoval za chybu. Zeman před volbami uvedl, že využije maximální třicetidenní lhůtu, kterou mu ústava umožňuje na svolání zasedání Sněmovny. Chce tak získat co nejvíce času na diskusi parlamentních stran a hnutí. Postupně se také chce sejít s vedením všech subjektů, které se dostaly do Poslanecké sněmovny.