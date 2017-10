V Krkonoších skončilo omezení vstupu do některých lokalit

V Krkonoších po téměř třech měsících skončilo omezení vstupu do některých chráněných oblastí. Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) každoročně vyhlašuje zákaz kvůli ochraně hor před nájezdy sběračů borůvek. ČTK to řekl mluvčí národního parku Radek Drahný. Ukončení omezení vstupu podle něj neznamená, že návštěvníci hor mohou do celých Krkonoš. Stále platí v nejpřísněji chráněné první zóně parku omezení, chodit se smí jen po turistických cestách.

Omezení vstupu do některých částí Krkonoš kvůli sběračům borůvek správci parku vyhlásili 20. července už posedmnácté. Smyslem opatření je chránit přírodu. Podle správců parku už není problém se sběrači tak velký jako v minulosti. Třeba letos byly s borůvkáři zahájeny pouze čtyři správní řízení, před deseti lety šlo o desítky případů. "Když je borůvek dost, tak lidé nemají potřebu chodit do zakázaných lokalit. Když jich je málo, pak hledají v zakázaných lokalitách, a to je problém," řekl Drahný. Největší problémy se sběrači borůvek byly před deseti lety, zákaz tehdy porušovali hlavně polští sběrači. Omezení vstupu se každoročně týká asi desetiny rozlohy národního parku, tedy převážně první zóny.