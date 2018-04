V knize o Chartě 77 se objeví i dosud nepublikované informace

Jak vznikala Charta 77 a jak se její prohlášení šířilo mezi lidmi v Československu i do zahraničí, popsali historici Petr Blažek a Radek Schovánek v nové knize s názvem Prvních 100 dnů Charty 77. Vydalo ji nakladatelství Academia a autoři spolu s významnými osobnostmi spojenými s Chartou 77 ji představí ve čtvrtek. Jak řekl Blažek v rozhovoru pro ČTK, při její přípravě se podařilo zjistit i některé dosud neznámé okolnosti a část dokumentů bude publikována vůbec poprvé. Autoři zaznamenali vznik prohlášení a jeho šíření doslova den po dni. První popsanou událostí je setkání Pavla Kohouta a Václava Havla v Kohoutově bytě na Hradčanském náměstí 10. prosince 1976, poslední pohřeb jednoho z prvních mluvčích Charty 77 Jana Patočky 16. března 1977. Kniha obsahuje i medailonky mnoha signatářů, vzpomínky zainteresovaných lidí, fotografie i záznamy, které si vedla Státní bezpečnost (StB).

Prohlášení Charty 77 podepsalo do pádu komunistického režimu více než 1800 lidí. Její mluvčí vydali přes 500 dokumentů. 27. dubna 1978 vznikl i díky ní Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných, který oslaví 40 let. Knihu o Chartě 77 představí ve čtvrtek její autoři. Zúčastní se také osobnosti spojené s knihou i dobou, kterou popisuje. Patří mezi ně Vilém Prečan, historik, který byl v 70. letech propuštěn z Československé akademie věd, publikoval v samizdatu a později emigroval do SRN, dále pomocný biskup pražský Václav Malý, který se na počátku 80. let stal mluvčím Charty 77, dále zástupce undergroundu František Stárek Čuňas, a spisovatel Pavel Kohout. Pro knihu poskytl rozhovor, který objasnil zejména počátek Charty 77.