V katedrále sv. Víta je nové sousoší svatého Vojtěcha, Radima a Radly

Do katedrály svatého Víta na Pražském hradě v úterý instalovali novou sochu. Slavnostně bude stříbrné sousoší svatého Vojtěcha, Radima a Radly, které vzniklo podle sádrového modelu ze 40. let minulého století, odhaleno ve čtvrtek odpoledne. Socha českého patrona obklopena dalšími světci má úzkou spojitost s kardinálem Josefem Beranem. Proto se do katedrály dostala v době, kdy budou jeho ostatky po pěti desítkách let převezeny z Vatikánu do Prahy. Instalací sochy se stejně jako pohřbením ve vlasti plní Beranovo přání.