V katedrále sv. Víta byly uloženy ostatky kardinála Berana. Někdejší pražský arcibiskup, který strávil velkou část života jako vězeň nacismu a komunismu, zemřel v exilu a nyní byl podle svého posledního přání v pražské katedrále pohřben. Jeho ostatky byly před několika dny převezeny z Vatikánu, kde spočívaly v papežské hrobce v bazilice sv. Petra. Bohoslužbu vedl pomocný pražský biskup Václav Malý. Po jejím skončení se liturgický průvod vydal ke kapli Bartoňů z Dobenína, kde budou Beranovy ostatky uloženy. Připraven je pro ně nově vyrobený kamenný sarkofág.

Kardinál Beran se nemohl po své cestě kvůli jmenování kardinálem do Říma v roce 1965 vrátit do vlasti. Ve Vatikánu žil v exilu a zemřel tam v roce 1969. Podle jeho poslední vůle, která se českým historikům a církvi dostala do rukou v 90. letech, si však vždy přál být pohřben v Česku. Od roku 1998 česká katolická církev usiluje o Beranovo blahořečení.