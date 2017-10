V katedrále se zkoušel zvuk píšťal do nových varhan

V úterý večer proběhla v katedrále sv. Víta akustická zkouška několika píšťal, které mají být součástí nových varhan. Do Prahy je přivezl stavitel varhan Gerhard Grenzing. Během zkoušky zjišťoval optimální rozmístění píšťal na kruchtě kvůli co nejlepšímu zvuku a také statice. Varhany budou vážit 22 tun a v současném stavu by je kruchta neunesla. Kvůli svým rozměrům varhany zakryjí z pohledu zevnitř vitrážové okno v čele katedrály. Příští rok se v Grenzingově dílně vyrobí 5000 píšťal. Na jaře roku 2019 by se měly v katedrále skládat a na podzim by měly poprvé rozeznít. Varhany si vyžádají investici 80 milionů korun a na kontě Nadačního fondu Svatovítské varhany je k dnešku 34,5 milionu.