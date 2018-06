V Karolinu začíná setkání odborníků na předškolní vzdělávání

Slavnostním shromážděním v Karolinu v Praze začínátýdenní setkání členů Světové organizace pro předškolní vzdělávání (OMEP), která letos slaví 70 let od svého vzniku. Na shromáždění přijeli do Prahy zástupci 47 členských států organizace. Po něm se od středy do pátku uskuteční konference, na které budou odborníci diskutovat o výchově předškoláků k ochraně přírody a k vzájemné toleranci.

Na konferenci přijede do Prahy kolem 700 účastníků ze 67 států světa, řekla ČTK předsedkyně Českého výboru OMEP Dana Moravcová. Seznámí se například s různými náměty na hry, díky kterým mohou děti lépe pochopit třeba, proč je dobré třídit odpad. Navštíví také 26 školek v Praze 2, Praze 8 a Praze 9.