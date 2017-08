V areálu pevnosti Josefov dnes odpoledne začne hlavní program metalového festivalu Brutal Assault. Do soboty na něm vystoupí zhruba 110 skupin, pořadatelé před několika dny oznámili, že vstupenky na letošní ročník jsou již vyprodané. Brutal Assault vznikl původně jako malá akce na Moravě a často měnil místo svého konání. Přelom přinesl rok 2006, kdy díky atraktivnímu programu do Svojšic u Přelouče dorazilo 7000 lidí, po přesunu do Josefova návštěvnost ještě vzrostla. Například vloni dorazilo na 18.000 příznivců metalu.