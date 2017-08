V Jindřichově Hradci vzpomínali členové 311. perutě RAF na válečné letce

Desítky lidí přišly na setkání československých válečných a poválečných letců v Jindřichově Hradci. Přijeli i brigádní generál Pavel Vranský a podplukovník Jiří Kafka, kteří za II. světové války létali u 311. bombardovací perutě RAF. Na akci navázalo na letišti mistrovství ČR v akrobacii na kluzácích. Vranský se do armády přihlásil v Polsku, když mu bylo 18 let. Po rok a půl dlouhé internaci v Rusku se pak lodí dostal z Oděsy do Haify, bojoval v obklíčeném Tobrúku. Pak se přihlásil k letectvu, výcvik s Kafkou prodělali ve Walesu a Skotsku. Zatímco Kafka zůstal v Anglii, kde založil firmu, a do Česka se vrátil nedávno poté, co mu tam zemřela manželka, Vranský přijel hned po válce.

Dnešní akt pořádal patnáctičlenný Klub historie letectví Jindřichův Hradec. Akce dělá od roku 1994, památník letců odhalili 28. října 2000. Setkává se 60 až 80 lidí. Památník připomíná stíhačku spitfire, bájného Ikara i Jana Kašpara, který měl poslední veřejné vystoupení 28. října 1912 v Jindřichově Hradci, kde rozbil letadlo.