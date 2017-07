Na úpatí Černé hory u Janských Lázní v Krkonoších se turistům otevře Stezka korunami stromů. Stavba za 180 milionů korun by se měla stát jednou z hlavních turistických atrakcí v Krkonoších. Investoři očekávají, že by ji ročně mohlo navštívit zhruba 200.000 lidí. Stezka je 1300 metrů dlouhá a návštěvníky zavede i do podzemí. Samotná stezka vede 23 metrů nad terénem. Zhruba ve dvou třetinách je vyhlídková věž vysoká 45 metrů. Celá stavba je bezbariérová a má několik adrenalinových sekcí. V Česku jsou zatím dvě stavby podobného charakteru.