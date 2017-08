Ve čtyřech italských nemocnicích zůstává 13 zraněných z českého autobusu, který v pátek večer havaroval v Itálii. ČTK to řekla konzulka Jana Karfíková. Podle majitele cestovní kanceláře Mayer & Crocus Petra Majera je nyní již většina klientů na cestě z Itálie do vlasti. Příčinu nehody, která se stala v malé obci Ronzone mezi Bolzanem a Trentem, budou vyšetřovatelé znát zhruba za týden, uvedla Karfíková. Čeští diplomaté podle ní pro odjíždějící zařizovali poslední věci u karabiníků, vydávání osobních věcí, dokumentů a všeho, co se posbíralo okolo autobusu. Osobní věci a doklady se takto podle ní vrátí i zraněným do nemocnic.

Při nehodě autobusu s asi 40 turisty, který patřil CK Mayer & Crocus, utrpěly zranění dvě desítky osob, řidič zemřel. Podle mluvčí ministerstva zahraničí Michaely Lagronové se většina zraněných zřejmě vrátí do Česka během příštího týdne a někteří v závislosti na svém zdravotním stavu později. Dopravu jim zajistí pojišťovna. Cestovní kancelář se chystá v pondělí poslat všem klientům dopis. Rovněž začne řešit odškodnění. Podle Majera bylo velké štěstí, že deset klientů zrovna v pátek na výlet nejelo, šlo přitom o lidi, kteří měli sedadla na místech za řidičem.