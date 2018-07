V Hradci Králové začíná třídenní Rock for People

Na letišti v Hradci Králové začíná 24. ročník festivalu Rock for People. Na jedné z největších tuzemských hudebních akcí se představí na 100 kapel, muzikantů a dýdžejů. Třídenní program představí zahraniční hvězdy v čele s britskými The Prodigy, kteří se do Hradce Králové vracejí po šesti letech. Festival předznamenal úterní Večírek pro nedočkavé, při němž se na jedné scéně představilo několik kapel, závěr obstarala formace Mydy Rabycad.

Součástí doprovodného programu festivalu budou například gastronomický festival, v nabídce bude bazén, pláže, kino, sportovní a adrenalinové zážitky, exhibice, soutěže a workshopy.