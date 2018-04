V Hostíně vyrostl první letošní chřest, sezona začne v pondělí

V Hostíně u Vojkovic na Mělnicku vyrostl první letošní chřest, sezona začne v pondělí. Novinkou je speciální odrůda fialového chřestu. ČTK to řekl Jan Charvát ze společnosti Český chřest. Zájem o tuzemský chřest podle pěstitelů v České republice stoupá. Chřestová pole v okolí Hostína, kde je vhodná písčitá půda, zabírají přibližně 150 hektarů. V sezoně, která trvá do konce června, na nich pracuje až několik set lidí, kteří chřest sbírají ručně. Zpočátku bude farma nabízet bílý chřest pěstovaný bez přístupu světla, zhruba na konci dubna rozšíří nabídku o zelený chřest. Většina hostínské produkce se prodá v tuzemsku, vyváží se také do Německa, Nizozemí a objednávky už byly třeba i z Dubaje.

Český chřest měl vysoké renomé už v minulosti, dodával se například na císařský dvůr ve Vídni, do Německa či Říma. V padesátých letech minulého století byla pole zaorána, chřest byl v té době považován za "buržoazní zeleninu". S obnovou pěstování začali v regionu v devadesátých letech Nizozemci, v roce 2012 firmu zakoupili čeští majitelé a založili společnost Český chřest.