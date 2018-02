V havarijním stavu je v Česku skoro 90 mostů

Skoro 90 mostů v České republice je v havarijním stavu. Český rozhlas to zjistil z údajů od Ředitelství silnic a dálnic a krajských úřadů. Celkem mají kraje a ŘSD ve správě skoro 18 tisíc mostů. V havarijním stavu je teď na dálnicích a silnicích prvních, druhých a třetích tříd 89 mostů. Nejvíc z toho je jich na jižní Moravě - 29. Jak ale uvedl expert z Fakulty stavební ČVUT v Praze Tomáš Rotter, nesmíme zapomínat ani na mosty, které se havarijnímu stavu blíží. Na té sedmibodové škále sice nejsou na nejhorším sedmém stupní, ale třeba na pětce nebo šestce. Silničáři na mostech v havarijním stavu většinou udělali nějaké provizorní úpravy, nebo třeba svedly provoz obousměrně jenom do jednoho pruhu, aby se konstrukce tolik nezatěžovala. Některé mosty jsou ale úplně zavřené, nebo na ně můžou jenom chodci a cyklisti. Takhle to vyřešil třeba Královéhradecký kraj u všech tří svých mostů v havarijním stavu. A stejná situace je na Libeňském mostě v Praze.