Devětatřicetiletý český turista, který byl se svou manželkou a dvěma dětmi na dovolené v Hurghadě, zemřel v pátek ráno v místní nemocnici na selhání srdce. Byl do ní převezen už o den dříve kvůli dýchacím potížím. Informaci uvedl server novinky.cz. „Jsme v kontaktu s jeho rodinou, která dala souhlas s repatriací těla do České republiky, k níž by mělo dojít v následujících dnech,“ dodala mluvčí ministerstva zahraničí Irena Valentová.