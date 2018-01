V ČR se od čtvrtka zavádí otcovská dovolená po narození dítěte

V Česku se od čtvrtka zavádí sedmidenní placená otcovská dovolená. Mohou na ni nově chodit muži po narození potomka, pokud si platí nemocenské pojištění. Volno si pak mohou vybrat do šesti týdnů poté, co dítě přišlo na svět. Z nemocenské dostanou 70 procent základu svého příjmu. Jaký bude o otcovskou zájem, bude podle mluvčí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) Jany Buraňové zřejmé nejdřív v březnu. To už by úřad mohl dostat první žádosti o proplacení vybraného volna. "U otcovské platí a je podstatné, že muž musí být zapsán jako otec dítěte v knize narození podle zákona o matrikách. Není důležité, zda jsou s matkou manželé a sdílí jednu domácnost," řekla ČTK Buraňová. Dodala, že na rodičovskou mohou ale jít i adoptivní rodiče, pěstouni či registrovaní partneři a partnerky, jimž dítě svěřil do péče soud.