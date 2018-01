V ČR padlo 29 teplotních rekordů, v Karviné naměřili 13,2 stupně

Na 29 ze 148 stanic měřících 30 a více let byl překonán nebo vyrovnán teplotní rekord pro 6. leden. Na informačním webu Českého hydrometeorologického úřadu (ČHMÚ) to uvedl meteorolog Jaroslav Rosa. Vůbec nejtepleji bylo v Karviné, a to 13,2 stupně. Tamní stanice ale funguje pouze 27 let, proto ji mezi rekordní meteorologové nezapočítali.

Nejvyšší nový rekord tak byl zaznamenán na letišti v Pardubicích, kde teplota vystoupala na 12,4 stupně. Následují tři stanice z Moravskoslezského kraje. V Lučině bylo 12,2 stupně, v Bohumíně-Záblatí 12 stupňů a v Ostravě-Porubě 11,8 stupně Celsia. Nová maxima mají například také Valašské Meziříčí, Vsetín, Rychnov nad Kněžnou, Kroměříž nebo Frenštát pod Radhoštěm.