V Česku by se mohly konat v roce 2022 Světové dny mládeže, které organizuje katolická církev. Setkávají se při nich katolíci i křesťané z jiných církví z celého světa. Naposledy byly loni v Krakově, mezi více než dvěma miliony jejich účastníků bylo také na 6000 Čechů. Žádostí České biskupské konference (ČBK) o pořadatelství dnů za šest let se bude zabývat v blízké době vláda. Světových dnů mládeže se vždy osobně účastní papež. Podle předkládací zprávy určené vládě nelze pominout ekonomický aspekt celé věci. Předpokládá se, že Světového dne mládeže v ČR by se zúčastnilo více než 300.000 mladých lidí z celého světa a závěrečného víkendu přes milion osob. Kandidaturu ČBK musí ještě projednat vatikánské úřady, podpora vlády, pražského magistrátu, krajů a obcí by byla důležitým aspektem žádosti.