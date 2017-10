V ČR by mohl vzniknout testovací okruh pro auta bez řidiče

V Česku by mohl vzniknout testovací okruh pro auta jezdící bez řidiče, autonomní vozidla by se do budoucna mohla zkoušet i v běžném provozu na dálnicích, nebo ve městech. Vláda schválila koncepční materiál, z něhož to vyplývá, a který se zabývá rozvojem aut schopných se částečně, nebo zcela řídit samy. Prvním krokem ke vzniku zvažovaného polygonu pro testování vozidel bez řidiče by měla být studie proveditelnosti, kterou chce ministerstvo dopravy zadat ke zpracování v polovině příštího roku. Materiál by měl mimo jiné zmapovat evropský trh a odhadnout, jaký zájem by ze strany výrobců autonomních vozidel mohl o podobné zařízení v Česku být. Prvky chytrých silnic, které umí komunikovat s vozidlem, se v Česku nyní testují v pilotním provozu. Inteligentní dopravní systémy dokážou mimo jiné varovat řidiče před náhlou nebezpečnou situací. Do budoucna by mohly být využity k brzdění nebo úplnému zastavení vozidla v případě nebezpečí bez toho, aby řidič musel jakkoliv zasahovat do řízení.