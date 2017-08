V pražském chrámu svatého Víta se konala vzpomínková mše za kardinála Františka Tomáška. Uplynulo 25 let od jeho úmrtí. Zhruba hodinu a půl dlouhou mši sloužil kardinál Dominik Duka. Tomášek se už za svého života stal symbolem boje za nejen náboženskou svobodu své země. Život a dílo zesnulého kardinála by podle Duky nemělo být zapomenuto a lidé by se o ně měli zajímat. "Chybí ale velký a kritický životopis této osobnosti našeho národa," řekl. Rovněž připomněl nástrahy normalizace, s kterými se musel Tomášek v 70. letech minulého století vyrovnat.