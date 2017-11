V Chotěbuzi začal filmový festival zaměřený na východní Evropu

Ve východoněmecké Chotěbuzi (Cottbus) začal 27. ročník filmového festivalu, který se zaměřuje na kinematografie zemí střední a východní Evropy. Do neděle se na něm představí téměř 200 snímků různých žánrů - od thrillerů až po sociální dramata. Zastoupena je na přehlídce i česká a slovenská tvorba. Pořadatelé festivalu se zaměřují i na konkrétní témata. Letos to bude například historie vietnamské migrace do někdejších socialistických zemí.

Na festivalu bude k vidění například nejnovější počin oscarového režiséra Jana Svěráka Po strništi bos, ale i poslední film loni zesnulého Jana Němce Vlk z Královských Vinohrad. Ze starší české filmové tvorby to bude drama ...a bude hůř Petra Nikolaeva nebo Případ pro začínajícího kata, který natočil jeden z nejosobitějších představitelů české nové vlny 60. let Pavel Juráček.