V českých pivovarech chybí sládci

České pivovary se potýkají s nedostatkem sládků. Počty absolventů pivovarnického oboru sice narůstají, ale i přes zvýšený zájem z posledních let sládci v Česku chybí. Po škole totiž často odjíždí za prací do zahraničí, kde získávají nejen zkušenosti, ale mohou taky dosáhnout na několikanásobně vyšší finanční ohodnocení. Českou tradici vaření piva tak vyváží například do Švédska, Ruska, Japonska, Jižní Koreje nebo na Filipíny.