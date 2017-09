V českých nemocnicích chybí na tisíc lékařů

Zhruba tisíc lékařů chybí v českých nemocnicích. Vyplývá to z aktuálních statistik České lékařské komory. Ta navíc upozorňuje i na vysoký věk praktických doktorů, který je aktuálně zhruba 54 let. Nejmíň lékařů je hlavně v menších městech. Podle komory může dojít až k zavírání nemocnic. To ale stát odmítá. Podle komory lékaři nejčastěji odcházejí do zahraničí nebo do oborů s vyššími platy.