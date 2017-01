20-01-2017 16:45 | Milena Štráfeldová

Zpravodajský souhrn, který nabízíme každý večer od cca. 20 hodin, najdete zde.

Česko plánuje vyslat pět policejních instruktorů do Iráku, kde se budou podílet na výcviku zdejších bezpečnostních sil. Jejich mise by mohla začít v únoru a potrvá do konce roku 2018. Náklady se odhadují na 20 milionů korun. Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) o tom bude na jednom z příštích jednání informovat vládu.