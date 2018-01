V Česku začaly prezidentské volby

V Česku začala druhá přímá volba prezidenta. Lidé v ní rozhodnou o tom, zda na Hradě zůstane Miloš Zeman, nebo bude prezidentský slib skládat některý z jeho osmi vyzyvatelů. V prezidentských volbách kandidují vedle Zemana Jiří Drahoš, Pavel Fischer, Petr Hannig, Marek Hilšer, Michal Horáček, Jiří Hynek, Vratislav Kulhánek a Mirek Topolánek. Hlasovat se dnes bude do 22:00 a v sobotu od 08:00 do 14:00. Volební komisaři pak začnou hlasy v každém z 14.866 okrscích okrsků sčítat. Výsledky by měly být známy do sobotního večera. Pokud žádný kandidát v prvním kole nezíská nadpoloviční většinu hlasů, postoupí spolu s dalším nejúspěšnějším do druhého kola. Toto finále by se uskutečnilo za dva týdny.