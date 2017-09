V Česku začal nový školní rok, do prvních tříd zamířilo 108 tisíc žáků

V mateřských, základních a středních školách dnes po dvouměsíčních prázdninách začal nový školní rok. Do lavic usedlo přibližně 108.000 prvňáčků. Jejich počet by podle odhadů ministerstva školství měl poprvé po dlouhých letech poklesnout, a to asi o 9200. Po zhruba deseti letech naopak pravděpodobně o něco přibude středoškoláků. Do prvních ročníků by jich mělo nastoupit 102.400, což je přibližně o 1500 více než loni.

V mateřských, základních a středních školách přibude v tomto školním roce proti minulému celkem zhruba 15.000 žáků. Vyšší bude počet dětí zejména v základních školách a předškolních zařízeních, mírně ale stoupne zřejmě i počet středoškoláků. Ministerstvo odhaduje, že do školek bude chodit 370.000 dětí, do základních škol 922.900 žáků a do středních škol celkem asi 395.000 studentů.