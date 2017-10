V Česku odpoledne začnou volby do Sněmovny

Voliči v Česku dnes odpoledne začnou rozhodovat o tom, jaké složení bude mít nová Sněmovna, a tím i budoucí vláda. Svými hlasy ovlivní také to, co přinesou příští zákony. Určovat by to mohli zástupci 31 stran a hnutí, práh dolní komory ale v roli poslanců překročí jen menšina z nich. Do sněmovních lavic by rádo usedlo více než 7500 kandidátů, uvedla předsedkyně Českého statického úřadu Iva Ritschelová. Na jedno z 200 poslaneckých míst tak připadá zhruba 37 uchazečů. Volební místnosti se otevřou dnes ve 14:00 na téměř 15.000 místech země, ve 22:00 se uzavřou. Po noční přestávce budou přístupné ještě v sobotu od 08:00 do 14:00.

Hlasovací lístky dostalo více než osm milionů voličů do poštovních schránek. Kdo je neobdržel, může si je vyzvednout ve volební místnosti, kam patří podle místa bydliště, nebo mimo domovskou obec od volebních komisařů tam, kam přijde hlasovat s voličským průkazem. Do volební místnosti si lidé musí vzít občanský průkaz nebo cestovní pas kvůli ověření totožnosti. Bez toho jim volební komisaři neumožní hlasovat.