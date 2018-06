V Česku je stále málo žen v justici, vedení společností i politice

V politice, justici nebo ve vedení velkých firem je stále málo žen. Vyplývá to ze zprávy o rovnosti žen a mužů za loňský rok, kterou by tento týden měla projednat vláda. Ve vysoké politice žen přibývá pomalu- třeba v Poslanecké sněmovně jich je teď o sedm procentních bodů víc než v roce 1997. Podle zprávy je problém taky v tom, že ženy mají stále nižší platy než muži, a to v průměru o víc než 20 procent - jsou proto víc ohrožené chudobou.

Vládní strategie si vytýčila, že se podaří do roku 2020 rozdíl v průměrných výdělcích snížit na 16 procent. Podle zprávy se cíle dosáhnout nepodaří. Nedosáhne se ani plánovaného čtyřicetiprocentního podílu žen na rozhodování, uvádí zpráva.