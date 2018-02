V Česku je podle nejnovějších statistik 863 tisíc lidí v exekuci

Na konci loňského roku bylo v exekuci 863 tisíc lidí. Za poslední rok jich o zhruba 31.000 přibylo. Kolem 151.000 osob má pak přes deset exekucí. Uvádí to interaktivní mapa exekucí, kterou vytvořily Otevřená společnost a Ekumenická akademie. Z aktuálních statistik vyplývá, že počet lidí, kteří mají obstavený majetek, každoročně roste. "Počet osob v exekuci narostl za rok o 3,4 procenta, přestože máme rekordně nízkou nezaměstnanost a rostou mzdy. Ani vyšší platy a to, že mají lidé zaměstnání, jim nepomůže se z dluhové pasti dostat. Neustále platí jen úroky a sankce," uvedl autor mapy Radek Hábl. Nárůst exekucí zaznamenali v Karlovarském, Ústeckém a Středočeském kraji. Přibývají taky lidé s vícečetnými exekucemi. Tři a více má skoro půl milionů dlužníků. Podle Hábla je 90 procent exekucí nevymahatelných.

Podle organizací, které se problematice věnují, je nutná novela insolvenčního zákona. Slibují si od ní, že pomůže lidem z dluhové pasti. Odborníci doporučují zavést takzvanou místní příslušnost soudních exekutorů. Jeden exekutor by tak řešil všechny dlužníkovy dluhy. Marné exekuce by se také daly zastavit. Srážky ze mzdy by neměly od práce a splácení odrazovat. Nyní totiž čím víc člověk vydělá, o to víc se mu strhne. Posílit by se mělo i dluhové poradenství.