V Česku bylo letos už 70 případů spalniček, budou přibývat

V Česku bylo letos už 70 případů spalniček. Vedle Prahy, kde bylo zaznamenáno 48 případů, také deset ve Středočeském, pět v Libereckém, tři v Jihomoravském, dva v Pardubickém a po jednom v Plzeňském a Královéhradeckém kraji. Hygienici předpokládají další vzestup, který odpovídá situaci v Evropě, informovalo ministerstvo zdravotnictví v tiskové zprávě. V roce 2016 byly jen jednotky nemocných.

"Na letošní zvýšené nemocnosti spalničkami se výrazně podílí import z Ukrajiny, odkud pochází zatím 21 případů," uvedla hlavní hygienička Eva Gottvaldová. Vůbec nebylo očkováno 39 nemocných, další dostali jenom jednu dávku vakcíny. Největší výskyt je u dětí od roku do čtyř let. Očkování proti spalničkám je v Česku povinné, je součástí takzvané MMR vakcíny, která obsahuje také protilátky proti zarděnkám a příušnicím. Takzvaná kolektivní imunita, kdy se nemoc nešíří a chráněni jsou i neočkovaní, je ideální při 95procentní proočkovanosti populace. "Poklesne-li proočkovanost a dojde-li k nahromadění neočkovaných osob v určitém kolektivu nebo regionu, vznikají vhodné podmínky pro šíření viru," dodala. Imunita vzniklá očkováním může po 30 až 40 letech postupně slábnout. "V současné době je proočkovanost kolem 90 procent, což není dostatečné a může to být jeden z důvodů současného zvýšeného výskytu spalniček u nás," uvedl náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči Roman Prymula.