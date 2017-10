V Česku bylo léčeno gama nožem za 25 let přes 18.500 lidí

Leksellův gama nůž v pražské Nemocnici Na Homolce léčil za 25 let v Česku už 18.534 lidí, nyní přibude pět dalších. Novinářům to řekl primář oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie nemocnice Roman Liščák. Přístroj, který umí velmi přesně ozářit například nádory v mozku, byl instalován 26. října 1992. Na počátku byla sbírka pro Konto Míša. "Míša bylo jméno pacienta ze Slovenska, který byl léčen ve Stockholmu. Cena léčby byla tehdy astronomická. Byl to plat celé rodiny na 15 let nebo cena rodinného domu," popsal Liščák. Poté bylo rozhodnuto vybrat pomocí sbírky na přístroj do české nemocnice.

První prototyp byl instalován ve Stockholmu v roce 1968, český přístroj měl o 24 let později sériové číslo 37. V roce 2002 byl obnoven, zůstala ale původní kostra. V roce 2009 byl vyměněn za zcela nový, což umožnilo navýšení počtu operací z 800 ročně na přibližně tisíc.