V červenci 2018 se uskuteční XVI. všesokolský slet

XVI. všesokolský slet se uskuteční od 1. do 6. července 2018 a bude věnován oslavám 100. výročí vzniku samostatného Československa. Sokolové si přejí, aby byl slet nejen o jejich organizaci, ale o celém sportovním prostředí a schopnosti spolupracovat. Celkem by se mělo sletu zúčastnit 15.000 účinkujících z Česka a dalších 2500 ze zahraničí. ČOS očekává, že se všesokolského sletu zúčastní až 50.000 lidí. Poslední všesokolský slet se konal v červenci 2012 v Praze. V Česku je zhruba 1150 tělocvičných jednot České obce sokolské, které mají asi 160.000 členů, což sokoly řadí mezi nejpočetnější občanská sdružení v Česku. Více než 60 procent tvoří členové mladší 26 let. Organizaci založili v roce 1862 Jaroslav Tyrš a Jindřich Fügner.