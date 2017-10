V čele KSČM končí Filip, o funkci má zájem jeho oponent Skála

Po 12 letech hodlá na jaře ve funkci předsedy KSČM skončit Vojtěch Filip, oznámil to po pětihodinové diskusi ústředního výboru, během které vedení strany hledalo příčiny volebního neúspěchu. Kvůli volebnímu debaklu svolá KSČM na duben příštího roku mimořádný sjezd, který bude volit celé nové vedení. Pokud získá podporu regionů, hodlá se o nejvyšší stranickou funkci ucházet dosavadní místopředseda KSČM a Filipův oponent Josef Skála. Komunisté neschválili návrh, aby strana vstoupila do vládní koalice či poskytla tichou podporu menšinovému kabinetu hnutí ANO. Filip, považovaný za pragmatického politika, do nejvyšší stranické funkce nastoupil po rezignaci dlouholetého šéfa komunistů Miroslava Grebeníčka, který strávil v čele KSČM 12 let (červen 1993 až říjen 2005). Pod Filipovým vedením se komunisté vždy dostali do Sněmovny, před čtyřmi lety dosáhli druhého nejlepšího polistopadového výsledku, když získali 33 poslanců, vůbec nejúspěšnější strana byla v roce 2002, kdy za ní do poslaneckých lavic zasedlo 41 poslanců. Flip je čtvrtým předsedou strany, který po volbách do Sněmovny skončí. Rezignaci už oznámili šéf TOP 09 Miroslav Kalousek, Zelených Matěj Stropnický a Svobodných Petr Mach.