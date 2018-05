V bývalých jatkách v Ostravě vznikne kromě městské galerie také kulturní centrum

Mezinárodní kulturní centrum vznikne v budovách přístavby městských jatek. Po rekonstrukci budou sloužit umělcům a veřejnosti sály pro tanec, přednášky, koncerty, divadlo, prostory pro výtvarné umění a součástí bude i ubytování pro hostující umělce. Záměr města představil primátor Tomáš Macura.

Město Ostrava plánuje v prostorách přístavby bývalých městských jatek zřízení kreativního Mezinárodního kulturního centra. Vypsalo proto zakázku na ideový návrh, který by určil, jaké aktivity by se dalo v těchto prostorech provozovat. Mělo by se jednat o otevřenou zónu pro kulturu, vzdělávání, kreativitu a spolupráci mezi lokálními aktéry i na mezinárodní úrovni. Důraz bude kladen na podporu vlastní umělecké tvorby a kvalitní dramaturgii se zaměřením na mladší publikum.

Budova přístavby jatek se skládá z šesti různých konstrukčních systémů, navzájem stavebně propojených, s výměrou 5 tisíc metrů čtverečních. Vykoupena byla za 37,95 milionu korun. Výměra sousedních památkově chráněných historických jatek, ve kterých bude působit městská galerie Plato, činí 20 tisíc m2.