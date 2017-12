V budovách po ministerstvech by mohly být muzea, míní Babiš

Vládní čtvrť, kterou by chtěl postavit nový premiér Andrej Babiš (ANO), má podle něj smysl kvůli úsporám, například za energie či nájem. Budovy po některých ministerstvech, například po ministerstvu pro místní rozvoj na Staroměstském náměstí či ministerstvu kultury na Malé Straně, by podle něj mohly sloužit jako muzea a galerie. Novinářům to řekl po jednání, na kterém nový menšinový kabinet přijal návrh programového prohlášení. Za komerční nájem podle něj úřady dávají v metropoli 400 milionů korun ročně, k tomu připočetl, že Praha má dlouhodobě nedostatek kancelářských ploch.Inspiraci bere Babiš podle svých slov v Paříži, kde o sestěhování vládních úřadů jednal už dříve s nynějším prezidentem Emmanuelem Macronem.

Vicepremiér Richard Brabec (ANO) před jednáním novinářům řekl, že do současnosti vždy zvítězila rezistence úředníků, kteří se stěhovat nechtějí. Nová čtvrť by podle Babišových plánů mohla vyrůst v Holešovicích či Bubnech. Ministr dopravy Dan Ťok by proti stěhování nic neměl, i když připustil, že by se mu těžko opouštělo současné sídlo s dlouhou minulostí.