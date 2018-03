V Brně si připomněli 75 let od transportu 1000 Romů do Osvětimi

Muzeum romské kultury si pietním aktem připomnělo 75 let od prvního hromadného transportu více než 1000 Romů do koncentračního tábora v Osvětimi. Většina z nich už se nikdy nevrátila, řekla přítomným ředitelka muzea Jana Horváthová. Piety se zúčastnil i premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Transport se za Protektorátu Čechy a Morava uskutečnil 7. března 1943 z Brna. Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) uvedl, že se společnost umí snadno vypořádat se vzpomínkou na židovský holokaust. "Proč máme jako společnost tak velký problém se stejnou mírou důstojnosti pro romský holocaust, je dáno tím, že v naší společnosti je velmi mnoho protiromské nálady. Já věřím, že se to změní. My jako vláda máme povinnost o to usilovat," dodal Pelikán. Za pozůstalé promluvil Jan Hauer, kterému zemřeli členové rodiny v táboře v Letech na Písecku nebo v koncentračním táboře.