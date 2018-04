V Brně poprvé vystoupil Bob Dylan, hrál průřez svou tvorbou

V Brně v neděli poprvé vystoupil americký zpěvák Bob Dylan. V doprovodu pětičlenné kapely zahrál průřez svou celoživotní tvorbou. Starší skladby ale zazněly v jiném aranžmá, než fanoušci znají z desek. Šestasedmdesátiletý hudebník je v obecném povědomí stále spjatý hlavně s kytarou a foukací harmonikou, ale hrál na klavír, který je v posledních letech jeho hlavním nástrojem. Mezi skladbami Dylan nemluvil.

Pořadatelé pro koncert jednoho z nejvlivnějších umělců současnosti a držitele Nobelovy i Pulitzerovy ceny vybrali halu Vodova. Větší Rondo nepřipadalo v úvahu kvůli riziku termínové kolize s hokejovým play off. Během pár dní byl koncert vyprodaný. Dylan na svém "nekonečném turné" přijel do Brna ze Salcburku, pokračuje do Vídně a Lipska.