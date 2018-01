Na výjezdu z Brna do Šlapanic havaroval trolejbus, narazil do sloupu. Podle prvotních informací jsou tři zranění. Jak uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek, řidič byl zaklíněný, zranění jsou i dva cestující. Podle mluvčí dopravního podniku Barbory Lukšové šlo o trolejbus jedoucí ve směru do centra.