V březnu jde do aukce nejvzácnější československá známka

V březnu půjde do aukce nejvzácnější československá známka. Původně rakousko-uherská světlezelená známka na žilkovaném papíře s obráceným přetiskem Pošta československá 1919 měla hodnotu čtyři koruny. Na jarní aukci 11. března se prodá odhadem za čtyři až pět milionů korun. Známka je součástí sbírky filatelisty Ludvíka Pytlíčka, který ji koncem 90. let získal za 2,6 milionu korun. Pětasedmdesátiletý sběratel ze Semil je nejproslulejším českým filatelistou, vlastní největší sbírku československých známek z let 1918-1939. Svou sbírku postupně rozprodává, protože jeho děti filatelistický koníček nezdědily. Loni prodal část sbírky za deset milionů korun.