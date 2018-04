V Botanické zahradě v Liberci sklidili přes 500 semen zmijovce

Zahradníci v Botanické zahradě v Liberci sklidili přes 500 semen vzácného zmijovce titánského. Z toho 174 semínek vyseli v zahradě a zbytek poputuje do dvaceti dalších botanických zahrad po světě. ČTK to řekl zahradník botanické zahrady Lukáš Koprnický. Zmijovec titánský (amorphophallus titanum) je rostlina údajně s největším květenstvím světa, které může dosáhnout výšky až tří metrů. Rostlina je typická silným zápachem, připomínajícím hnijící maso. Po botanických zahradách ve světě je jen kolem sta exemplářů. Liberec má dosud jediný, který získal v roce 2001 z Bonnu. Kvete vzácně, v Liberci se to povedlo již třikrát. Liberečtí zahradníci podle Koprnického zatím nevědí, zda jejich dosud jediný exemplář zmijovce nezajde. Tvorba semen totiž tuto áronovitou rostlinu velmi vyčerpává.