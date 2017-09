V bezzásahových zónách NP Šumava poničila bouře tisíce stromů

Srpnová bouře polámala v bezzásahových zónách šumavského národního parku tisíce stromů. Přesná čísla určí až letecké snímkování, které se uskuteční tento měsíc. V bezzásahových zónách popadané stromy zůstanou, aby zetlely, a žádné nové se zde nebudou sázet. Srpnová bouře a vichřice na ostatním území parku poničila 120.000 krychlových metrů dřeva. Polámané a vyvrácené stromy v těchto lokalitách park nechá vytěžit. ČTK to řekl jeho mluvčí Jan Dvořák. "První přesné údaje o počtu polámaných a vyvrácených stromů v bezzásahových zónách budeme mít po snímkování až v listopadu," uvedl. Dodal, že les v těchto lokalitách park ponechá přirozenému vývoji. Znamená to, že člověk nebude do procesu nijak zasahovat. Popadané stromy postupně zetlí a les se přirozenou cestou sám obnoví tím, že nové stromy vyrostou z náletů.