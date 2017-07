Do babyboxu plzeňské polikliniky v centru města v neděli někdo během tří hodin vložil dva chlapce. Prvního ráno v 06:00, druhého v 09:00. Podle zdravotníků by mohlo jít o dvojčata. ČTK to řekl zakladatel české sítě babyboxů Ludvík Hess. Obě miminka jsou podle hlavní sestry Petry Štenglové zdravá.