Do babyboxu plzeňské polikliniky v centru města v neděli někdo během tří hodin vložil dva chlapce. Stav jednoho z nich je kritický, případem se zabývá policie. Vyplývá to z informací policie, nemocnice a zakladatele sítě babyboxů Ludvíka Hesse. První dítě bylo do specializované schránky vloženo v 06:00, druhé o tři hodiny později, uvedl Hess. Podle ošetřujících lékařů nejsou příbuzní; původně si hlavní sestra myslela, že jde o dvojčata.