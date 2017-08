V babyboxu jihlavské nemocnice našli zdravotníci v pondělí večer čerstvě narozeného chlapce. ČTK to dnes sdělil zakladatel české sítě babyboxů Ludvík Hess. Uvedl, že v letošním roce jde o dvanácté dítě odložené do babyboxů v Česku. Křestní jméno chlapec dostal po primáři dětského oddělení Martinu Zimenovi a příjmení po lékařce Libuši Libánské, která dítě vyzvedla a jako první vyšetřila. Babybox byl v jihlavské nemocnici otevřen v roce 2009, vloženy do něj byly už tři děti. V celé republice už bylo podle Hesse do těchto schránek za dobu jejich existence odloženo 158 dětí.