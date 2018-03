V areálu Braunova Betlému u Kuksu vznikne prohlídkový okruh

V areálu Braunova Betlému v Novém lese u Kuksu na Trutnovsku by měla vzniknout vycházková trasa, návštěvnické centrum a parkoviště. Obnoveny by měly být i barokní sochy a reliéfy, které v 18. století vytesal Matyáš Bernard Braun. Novinářům to řekl Radek Pavlačka z architektonického studia Zahrada Olomouc, které dnes v Kuksu při příležitosti podpisu memoranda o spolupráci při záchraně Braunova betlému představilo novou studii kultivace areálu. Studie počítá se vznikem asi dvoukilometrového okruhu, který návštěvníkům představí díla ze směru, z jakého Braun původně jejich návštěvu zamýšlel. Bývalé lomy se změní na odpočinková místa respektující lesní prostředí památky s pískovcovými balvany místo laviček. V areálu nebudou žádná hřiště ani jiné rušivé prvky. Barokní areál v Kuksu patří v kraji mezi nejnavštěvovanější památky.