V 96 letech zemřel významný sklářský výtvarník René Roubíček

Ve věku 96 let zemřel sklářský výtvarník René Roubíček. Jak uvedla ředitelka Uměleckoprůmyslového muzea (UPM) Helena Koenigsmarková, patřil k otcům moderního sklářského umění. Jeho vizionářský styl okouzlil tři generace tvůrců a milovníků skla z celého světa. Roubíček významně přispěl k tomu, že se sklo začalo používat jako materiál ve volné sochařské tvorbě. Svými rozměrnými realizacemi a objekty René Roubíček podstatně ovlivnil podobu přelomové české expozice na výstavě Expo 58 v Bruselu a následujících světových výstav v Montrealu 1967 a Ósace 1970 a sklidil za to mezinárodní uznání.

Součástí Roubíčkovy tvorby bylo od konce 60. let navrhování svítidel. Zdobí mnohé veřejné prostory, včetně několika českých velvyslanectví nebo například vstup do hotelu Thermal v Karlových Varech. Roubíček se v 60. letech stal poručníkem budoucího designéra Bořka Šípka, který v jeho rodině vyrůstal poté, co osiřel, a vždy na něj vzpomínal. Významnou sklářskou umělkyní byla také jeho žena Miluše Roubíčková, která zemřela v roce 2015.