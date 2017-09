V 95 letech zemřela tanečnice a pedagožka Věra Ždichyncová

Ve věku 95 let zemřela 18. září tanečnice, pedagožka, baletní mistryně a někdejší sólistka Baletu Národního divadla Věra Ždichyncová. ČTK to řekl mluvčí Národního divadla Tomáš Staněk. V roce 2010 získala Věra Ždichyncová Cenu Thálie za celoživotní taneční mistrovství. Tanec byl jejím zájmem již od dětství. V 17 letech nastoupila do angažmá v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě jako sólistka baletu. Od 1. srpna 1948 se stala členkou Baletu Národního divadla v Praze. Ztvárnila řadu sólových rolí, například Mášenku v Louskáčkovi, Zlatovlásku v baletu Z pohádky do pohádky nebo Svanildu v Coppélii. Vynikala však především jako představitelka charakterních a výrazových rolí, tančila Macechu v Popelce, Chůvu v Romeovi a Julii, nebo Kněžnu v Labutím jezeře. Aktivní taneční dráhu ukončila v roce 1959 a poté působila jako pedagožka, baletní mistryně i asistentka choreografie v Národním divadle.