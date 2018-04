V 86 letech zemřel v USA oscarový režisér Miloš Forman

V USA zemřel oscarový režisér Miloš Forman. Jeho manželka Martina Formanová telefonicky ČTK řekla, že zemřel náhle 13. dubna po krátké nemoci. Čáslavskému rodákovi bylo 86 let. "Jeho odchod byl klidný a po celou dobu byl obklopen rodinou a svými nejbližšími," dodala. Poslední rozloučení bude v úzkém rodinném kruhu. Na úmrtí Miloše Formana reagují politici i umělci. Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) na twitteru napsal, že ho Formanovo úmrtí zasáhlo, byla to podle něj nejvýraznější a nejúspěšnější postava českého filmu. "Je mi úmrtí Miloše Formana nesmírně líto. Mám jeho tvorbu opravdu rád, imponoval mi jako člověk, obdivoval jsem jeho humor, moudrost a invenci. Upřímnou soustrast jeho rodině a blízkým," dodal ministr kultury v demisi Ilja Šmíd. Režisér Jan Hřebejk na twitteru napsal, že neznal v oboru nikoho, kdo by se těšil nejen takové úctě, ale koho měli také všichni rádi.

Forman, zdaleka nejúspěšnější český filmař, získal za své snímky dva Oscary, na kontě má i tři Zlaté glóby či francouzského Césara. Prvním celovečerním filmem byl Černý Petr, pro československou kinematografii pak natočil ještě snímky Lásky jedné plavovlásky a Hoří, má panenko. Největší slávy se Formanovi dostalo po jeho odchodu do Ameriky na konci 60. let. V USA po nepříliš úspěšném Taking Off prorazil oscarovým Přeletem nad kukaččím hnízdem. Osm Oscarů získal film Amadeus. Miloš Forman byl třikrát ženatý. Jeho první manželkou byla herečka Jana Brejchová, s druhou ženou, herečkou Věrou Křesadlovou, má syny Petra a Matěje. Třetí manželkou se v roce 1999 stala spisovatelka Martina Zbořilová, s níž má dvojčata Andyho a Jima.